Продажу электронных полисов ОСАГО взяли под контроль

Как сообщает регулятор, сайты страховых компаний должны бесперебойно работать, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки. Информацию о технических работах необходимо размещать не позднее чем за сутки до начала. Уточняется, что такие работы страховщики смогут проводить не чаще одного раза в месяц в период с 22.00 до 08.00 по московскому времени, пишет РГ .

Кроме того, информационные системы страховщиков и их отраслевого объединения - Российского союза автостраховщиков (РСА) - должны быть настроены таким образом, чтобы обеспечить заключение договора в течение 30 минут с момента направления через сайт надлежащим образом оформленного заявления на страхование. Это позволит пресечь такие злоупотребления, как, например, длительный показ рекламы во время покупки, уточняется в сообщении ЦБ.

Напомним, изменения связанные с переводом добровольной продажи электронных полисов ОСАГО в обязательный формат, были инициированы Банком России, чтобы повысить доступность этой услуги. Теперь купить электронный полис ОСАГО смогут водители-новички, сведений о которых нет в единой информационной базе. Приобрести электронную страховку можно и на новый автомобиль.

Процедура покупки электронного полиса проста, для нее потребуются те же самые документы, что и для приобретения полиса в офисе, - паспорт, водительское удостоверение, ПТС и диагностическая карта (для автомобилей старше трех лет).

Для оформления электронного полиса ОСАГО требуется пройти регистрацию на сайте страховой компании и получить от нее идентификаторы для доступа в личный кабинет - логин и пароль. Идентификаторы передаются автовладельцу по электронной почте, СМС-сообщением либо при личном обращении в офис страховой компании. Для покупки полиса ОСАГО после авторизации на официальном сайте страховщика необходимо заполнить заявление в электронной форме.

Страховая компания обязана предоставить возможность оплаты электронного полиса ОСАГО банковской картой на своем официальном сайте. Дополнительно страховщиком могут быть предложены иные способы оплаты. Электронный полис ОСАГО будет отправлен на адрес электронной почты, указанный при регистрации на сайте страховой компании или при первом входе в электронный личный кабинет. Электронный полис также будет храниться в личном кабинете. Автовладелец также по желанию может получить полис ОСАГО на бланке строгой отчетности, при этом будет необходимо оплатить услуги почтовой доставки. Бумажный полис на привычном бланке строгой отчетности и полис в электронном виде абсолютно равнозначны с точки зрения законодательства.

Автовладельцу, заключившему договор ОСАГО онлайн, необходимо распечатать бланк полиса и возить с собой.

Купить полис можно на сайте страховой компании в интернете, не выходя из дома, при этом доступ к сайту страховой организации может осуществляться через сайт Российского союза автостраховщиков. Любые другие способы приобретения электронного полиса - через агентов и других посредников - незаконны, подчеркивается в сообщении регулятора.

novokuznetsk.su

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