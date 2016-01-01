Кузбасские и китайские учёные создали метод очистки выбросов ТЭЦ

Учёные Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ) совместно с китайскими партнёрами разработали технологию очистки от выбросов в атмосферу загрязняющих веществ угольными котельными, теплоэлектростанциями и ТЭЦ.

Разработка включает подготовку специальным образом водоугольного топлива с добавлением серопоглощающих агентов, использование каталитического и адсорбционного методов очистки дымовых газов, позволяющих на выходе исключить выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

"Мы изготовили и ввели в эксплуатацию небольшую, полупромышленную установку - котел мощностью немногим меньше 1 мегаватта. Созданная система может использовать как полностью, так и отдельными элементами в зависимости от условий применения, в частности от состава угольного топлива", - приводит слова Тайлакова sib-science.info.

При этом запатентованное устройство котла позволяет использовать в качестве топлива и отходы углеобогащения.

"Для угольных регионов это решение проблемы со шламами и кеками (отходы обогащения), которые представляют собой водоугольное топливо. Действующие ТЭЦ плохо приспособлены для его переработки, а разработанный котёл позволяет использовать отходы углеобогащения, которые сегодня накапливаются в значительных объёмах вблизи обогатительных фабрик. Внедрение комплексной технологии обеспечит существенное снижение техногенной нагрузки на окружающую среду углеперерабатывающих предприятий и угольной генерации", - добавил Тайлаков.

По его словам, в настоящее время готовится техническое задание на опытно-конструкторскую разработку системы очистки дымовых газов.

"Для тиражирования и масштабирования эту технологию мы будем предлагать генерирующим и угледобывающим компаниям, а также муниципальным образованиям. По сути она может внедряться везде, где уголь используется как топливо - от небольших котельных до крупных ТЭС и ТЭЦ", - рассказал учёный.

О проекте

Современные ТЭС и ТЭЦ расходуют до 20 тысяч тонн угля в сутки и выбрасывают в атмосферу до одной тысячи тонн различных соединений, в том числе оксидов азота и серы, золы, пыли, сажи. Проект сибирских и китайских ученых поддержан грантом в 43 млн рублей по федеральной целевой программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Это один из девяти проектов в РФ, финансируемых Министерством образования и науки и реализуемых совместно с Китаем на уровне межправительственных соглашений о научно-техническом сотрудничестве.

В разработке технологии участвовали Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, Институт углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии (Кемерово), Институт катализа им. Г. К. Борескова (Новосибирск) СО РАН и Шаньдунский научно-технический университет (Китай).

novokuznetsk.su

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