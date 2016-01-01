Политолог: «Мы потихоньку подходим к осознанию городской революции, а она опасна»

Весь 2016-й год прошел под знаком 25-летия с распада СССР. Известный политолог, участник Комитета гражданских инициатив Дмитрий Орешкин в интервью Znak.com объясняет, как в 2016 году Россия Владимира Путина вышла на роковую траекторию Советского Союза.

«Похоже на ситуацию, которую был вынужден организовать Иосиф Виссарионович»

— Дмитрий Борисович, наиболее яркие внутриполитические события 2016-го с криминальным духом: дело вора в законе Шакро Молодого и дело полковника МВД Дмитрия Захарченко. В обоих случаях говорилось, что Путину докладывают, он в курсе. Одновременно курсировали слухи: это война ФСБ и СК, Бастрыкин на грани отставки, или наоборот: арест Улюкаева — победа Бастрыкина. Как вы думаете: Владимир Владимирович действительно контролирует разборки силовых ведомств, кланов? Или они происходят у него за спиной и он их невольный участник?

— Я думаю, что Владимир Владимирович задал общую тенденцию, поскольку ему стало казаться, что некоторые чиновники стали многовато воровать. Это связано с экономическими сложностями. Но при этом по умолчанию подразумевается, что своих, кто принадлежит к «клану неприкасаемых», трогать нельзя. С другой стороны, если смотреть глубже, последние полтора-два года он освобождается от своих старых спутников из силового блока и «питерских». Это Сергей Иванов, Виктор Иванов (ФСКН), Евгений Муров (ФСО), Андрей Бельянинов (ФТС), Константин Ромодановский (ФМС) и так далее. Поэтому тут сказывается не столько борьба с коррупцией, сколько борьба с некоторыми группами, которые обладали достаточной влиятельностью.

Мне кажется, что это похоже на ситуацию, которую в середине 30-х годов XX века был вынужден организовать Иосиф Виссарионович после фактических провалов в коллективизации и индустриализации. В массе своей общество этого не понимало, кто виноват, почему такое произошло, а старые большевики все понимали. И для них ореола «великого и мудрого» Сталина не было, они его знали как просто живого человека. Примерно то же самое происходит сейчас. Потому что в телевизоре — «мы идем от победе к победе» так же, как Советский Союз в середине 1930-х. Но, условно говоря, «старые большевики», спутники Владимира Владимировича, видят, что ситуация выходит из-под контроля и мы проседаем все глубже и глубже. Украину Путин проиграл. Правда, взамен он получил Крым. Но Украина — это 40 миллионов человек, а Крым — это 2 миллиона. Мы все помним разговоры в 2013 году о том, чтобы вернуть Украину в сферу влияния России и интегрировать в Таможенный союз. В пропагандистском пространстве не сложно раздуть пузырь, который может затмить Украину, но это для дураков. А для тех, кто помогал Путину прийти к власти, это не победа, а геополитическое поражение.

Поэтому ему надо проводить систематические чистки, как Сталин в свое время убрал старых товарищей и привел «отмороженных» типа Берии, Хрущева, Маленкова и так далее. Причем все они по своему опыту гораздо ниже «стариков». Кто такой Вайно, глава администрации президента? Никто про него не слышал. Наверное, хороший специалист по аппаратной работе. Но на этом все.

Обобщая, скажу так: Путину надо припугнуть всех — и коррупционеров, и оппозиционеров, и внутреннюю фронду, которая, возможно, думает, что Путин не самый эффективный менеджер. А стране все это предлагается как борьба с коррупцией.

— Что означают сделки по продаже «Башнефти» и приватизации пакета «Роснефти» с точки зрения «классового строительства»? Что есть группа, которой доступны практически любые желания в нашей стране? Соответственно, кем для этой группы выступает Владимир Путин? Сувереном, первым среди равных, марионеткой?

— Есть такая сказка «Три медведя». Так вот, Путин выступает Михайло Иванычем, то есть он главный медведь в берлоге. Он стремится быть на вершине вертикали. Вертикаль из Сталина выходит, а он был наследником Ивана Грозного, а тот в свою очередь следовал примеру хана Батыя. То есть кто страну взял, тот ей и владеет. У Ивана Грозного была опричнина, и с ее помощью он лично владел страной. Товарищ Сталин тоже лично владел 1/6 частью суши, Путин следует их примеру. Просто Путин в отличие от всех них гуманен. Он так же чистит свое окружение, но он его не убивает, как Сталин, а отправляет на покой. Где сейчас Сергей Борисович Иванов? Считает пятна на шкуре леопарда? Где сейчас Владимир Иванович Якунин? Сидит рядом со своим шубохранилищем? Конечно, все они под наблюдением и организовать восстание «бывших» не могут. А сам Путин контролирует ключевые источники ресурсов в России. Для него главное, чтобы его люди держали основные структурные подразделения. Например, Миллер зависимый. Сечин тоже зависимый, но он при этом влиятельный.

Что касается сделки по приватизации «Роснефти», то ее уже разоблачили. На самом деле она проходила за бюджетные деньги. То есть бюджет рубли получил, но они были специально для этой сделки напечатаны. По существу, это то же самое, что предлагал господин Глазьев: напечатать немного денег. Пока мы не почувствовали от этого негатива. Но все дело в том, что инфляционный лаг длится несколько месяцев. А вот весной мы можем почувствовать рост инфляции от того, что напечатали дополнительно денег, а стоимости не прибавили.

Но поскольку Путин невысокого мнения о людях, а они ему слепо верят, то, конечно, никто не поймет, что инфляция — это результат проведенной три месяца назад сделки. А если и поймут, то это будут те самые 15-20%, которые и так это понимали. А путинское большинство решит, что виновата «пятая колонна», «либералы», Центробанк. Но в этом и сила «Михайло Иваныча» — в том, что он контролирует средства массовой информации и формирует картинку мира.

«Пусть регион бедный, зато подконтрольный. Сильные и богатые регионы Кремлю не нужны»

— По мнению Симона Кордонского, российское общество до сих пор сословно, еще не дозрело до имущественных классов, у нас еще не гражданское общество, а система распределения ресурсов, верхушка и узловые части этой системы «равнее перед законом», нежели другие. Предприниматель Дмитрий Потапенко называет наше общество феодальным: феодалу нет дела до того, что творится за крепостной стеной. Ваше мнение – на какой стадии развития мы находимся?

— Я еще в 2000-м году говорил, что мы перешли в фазу феодализма. Потому что нельзя из фазы рабовладельческого общества, каким, по сути, был Советский Союз, где рабовладельцем выступала номенклатура, резко перейти в стадию капитализма. У нас сословно-феодальное общество. И для каждого сословия свои правила, свои законы . То есть если человек принадлежит к сословию «силовиков» и поехал убить Литвиненко, то это не нарушение уголовного права. Потому что этот человек вне закона, он опричь закона. Отсюда и произошло слово «опричники». У него есть свой сословный, никому не ведомый и даже не прописанный ни в каких бумагах кодекс поведения. То же самое раньше касалось членов КПСС. Прежде чем их судил обычный суд, сначала был партийный суд, который принимал или не принимал объяснения. Например, человек использовал средства «нецелевым образом», но если ради выполнения какой-то партийной программы, тогда он молодец. И только если партия его осуждала, его выгоняли из партии, судили и делали изгоем.

Проблема отсутствия развития — в малом количестве хозяйствующих субъектов. Чем их больше, тем разнообразнее жизнь. Если один сектор придет в тупик, тогда другой берет на себя роль передового, так и происходят технологические революции и обновления. А если у тебя рабовладельческая структура, тогда ты говоришь: постройте мне пирамиду — и рабы строят. Но кому это, кроме тебя, надо? Можно наделать массу танков, потому что такова воля партии и правительства. А потом выяснится, что танки уже не нужны в таком количестве, сегодня войны ведутся иными способами.

— А чем отличается российский неофеодализм от классического?

— Тем, что сегодня у нас есть секторальные феодалы. То есть определенный сектор экономики, нефтяная или газовая отрасль, и он подчинен определенным феодалам. А есть территориальные феодалы, это главы регионов. Такой феодализм уже ближе к классическому. Яркие примеры таких феодалов — Кадыров и Тулеев. Эти территории не развиваются, зато с точки зрения Москвы там все хорошо. Они обеспечивают высокие результаты на выборах. Интересно то, что, раз все больше людей это осознают, мы постепенно приближаем буржуазный строй.

— В этом году усилились позиции ФСБ: мы видели разгром «эфэсбэшниками» Следственного комитета в деле Шакро Молодого и МВД — в деле полковника Захарченко. Потом поползли слухи о создании всесильного Министерства госбезопасности, которое будет «присматривать» за МВД и СК. Руководитель личной охраны Путина Алексей Дюмин стал губернатором Тульской области. Как вы оцениваете способность представителей спецслужб, во-первых, держать в узде другие силовые структуры, а во-вторых, руководить регионами? Какие из них менеджеры или бюрократы?

— Это вполне естественно. Путин — человек советской и чекистской культуры. Для него главное — это силовой контроль над пространством. Поэтому он ставит везде своих людей, или, говоря языком сословного общества времен Ивана Грозного, помещиков. Он уничтожил вотчинников и на их место поставил помещиков. Их положение зависело не от результатов, достигнутых поместьем, а от отношений с Центром, в данном случае с Иваном Васильевичем. Кошмар Путина — это распад пространства. Поэтому он не ждет от Кадырова экономической эффективности. Наоборот, он ему платит миллиард долларов ежегодно с тем, чтобы тот ему верно служил. Все остальное не волнует. То же самое и с другими территориями. Путин ставит своих губернаторов-помещиков, они ему служат, а он отдает им на кормление эту территорию.

— Интересно, почему одних Путин «уходит», а других оставляет?

— Ключевая позиция у него в кулаке, дальше он идет по списку, как Сталин, который напротив одних фамилий ставил галочку «расстрелять», напротив других — сохранить, пригодится. Как Сталин говорил про Мандельштама? «Изолировать, но сохранить». Хотя потом его все равно уничтожили. А про Пастернака сказал: «Не трогайте этого небожителя». Ну, вот так решил. Откуда мы знаем, почему? Так и Путин: Сечина трогать нельзя, наш человек, а вот Улюкаева можно, надоел. Полковник Захарченко попался, скорее всего, потому, что другая силовая структура капнула «вождю», тот подумал: да, нехорошо, когда лопатой доллары гребут, надо бы приструнить. Никакой борьбы с коррупцией, конечно, нет. Страна-то безумно богата, хватит, чтобы прокормить еще множество силовиков. Да, эти миллионы долларов сильно травмируют сознание людей, но это ерунда, потому что в целом мы стали жить гораздо богаче, чем в Советском Союзе.

Если вы действительно хотите, чтобы не было коррупции, тогда должен действовать закон, а это грозит вертикали власти и провоцирует буржуазную революцию. Альтернатива потребует дать регионам бОльшую свободу, соответственно, бОльшую часть налогов они будут оставлять у себя, распоряжаться ею на свое усмотрение, строить дороги, больницы, школы, университеты. Но как только регион становится богаче, он начинает качать права перед Кремлем. Никита Белых, экс-губернатор Кировской области, неплохо справлялся с контролем над территорией, еще и развивал ее, а значит, рано или поздно она могла начать показывать самостоятельность. И это стало опасно для кремлевских силовиков, поскольку давало плохой пример другим регионам. Никиту убрали и поставили на его место выходца из силовых структур.

Принцип силовиков простой: пусть регион будет беднее, но зато подконтрольный. Сильные и богатые регионы Кремлю не нужны. Например, Калининградская область все больше раздражается от действий Кремля, потому что последний мешает развивать трансграничный бизнес с Западом. Как реагирует Кремль? Делает более эффективной среду для бизнеса? Нет. В ответ Путин присылает туда еще больше чекистов, еще больше усиливает контроль. (Исполнявший обязанности губернатора Калининградской области Евгений Зеничев, до этого служивший в личной охране Путина, подал в отставку через 70 дней после назначения, совершив своеобразный рекорд — прим. ред.).

«Кавказ будут кормить неизбежно»

— Ставка не на эффективность, а на личную преданность в конечном счете тормозит развитие страны...

— И раз нет развития, значит, в критический момент такое устройство даст трещину, как это было в конце советского периода с республиками: кормить их было уже нечем, и сил на их удержание уже тоже не было. Намечающийся раскол территории показали выборы в Госдуму. Раз уж мы подводим политические итоги года, то самым главным политическим событием в этом году были именно выборы в Госдуму, хотя кому-то они кажутся просто формальностью. Смотрите: в Санкт-Петербурге, который является субъектом федерации, за «Единую Россию» проголосовали 12,96% от списочного состава избирателей, округлим до 13%. Этот же показатель в Москве — 13,3%, в Новосибирской области — тоже 13,3%, Омская и Томская области — около 15%. И такие показатели (до 20%) — практически по всей «русской» России, за отдельными исключениями, где были явные фальсификации.