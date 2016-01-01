Администрация Новокузнецка призывает горожан активно провести праздничные выходные

Пресс-служба администрации города распространила сообщение, в котором приглашает жителей Новокузнецка на районные катки.

Покататься на коньках в Заводском районе можно на стадионе «Запсибовец» (пр. Советской Армии, 46). На стадионе организован прокат коньков (100 руб./ч). Вход на каток, независимо от времени пребывания – 100 рублей.

В Кузнецком районе катание и прокат коньков доступны на стадионе «Алюминщик» (ул. Ленина, 41А), в спортивной школе № 5 (ул. Народная, 31а). В Центральном районе появился каток в парке им. Гагарина. Здесь же можно покататься на беговых лыжах.