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ААА

Новость от 4 Января 2017

Администрация Новокузнецка призывает горожан активно провести праздничные выходные

Пресс-служба администрации города распространила сообщение, в котором приглашает жителей Новокузнецка на районные катки.

Покататься на коньках в Заводском районе можно на стадионе «Запсибовец» (пр. Советской Армии, 46). На стадионе организован прокат коньков (100 руб./ч). Вход на каток, независимо от времени пребывания – 100 рублей.

В Кузнецком районе катание и прокат коньков доступны на стадионе «Алюминщик» (ул. Ленина, 41А), в спортивной школе № 5 (ул. Народная, 31а). В Центральном районе появился каток в парке им. Гагарина. Здесь же можно покататься на беговых лыжах.

Желающих покататься на горных лыжах ждут на горнолыжных комплексах: ООО «Лесная республика» (шоссе Листвянское, 17), ООО «Таежная» (шоссе Листвянское, 5), на горе Соколиной (ул. Теннистая, 44) и горе Маяковой (пр. Чекистов, 17).

Адреса ледовых площадок во дворах:

  • Орджоникидзевский район: Микрорайон 5-я ферма, ул.Б.Сизых, 5, пр. Шахтеров, 17-19, ул.Юбилейная, 29, ул. Интернатная, 2, ул. Уютная, 30, ул. Рубцовская, 51, ул. Пушкина, 26а, ул. Крупской, 35.
  • Куйбышевский район: ул. Челюскина, 17, ул.Батюшкова, 10, ул. В. Соломиной, 39.
  • Центральный район: ул. Виктора Петрова, 67, ул. Вологодского,1, пр-д Дагестанский, 6, ул.Ушинского, 2, ул.Покрышкина, 30, пр. Металлургов, 4
  • Заводской район: ул.Тореза, 123, ул. Горьковская, 7.
  • Новоильинский район: ул. Новоселов, 12.
  • Кузнецкий район: ул. Ленина, 41в, ул. Народная, 31а.

novokuznetsk.su

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