Под Новокузнецком сотрудники ГИБДД спасли из снежного плена женщину на "Хонде"

На дорогах Кузбасса сложные условия - снегопад резко снижает видимость, а гололёд ухудшает сцепление с трассой.
Как сообщает ГИБДД по Новокузнецкому району, 2 января сотрудники ведомства на автодороге "Кузедеево-Новокузнецк" вызволили из сугроба автомобиль "Хонда Фит", женщина-водитель которого не справилась с управлением и оказалась на обочине.
"Решить проблему самостоятельно у неё не получилось. Сотрудники ДПС ГИБДД Новокузнецкого района привлекли на помощь автомобиль КамАЗ", - говорится в сообщении.