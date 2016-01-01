Под Новокузнецком сотрудники ГИБДД спасли из снежного плена женщину на "Хонде"

Как сообщает ГИБДД по Новокузнецкому району, 2 января сотрудники ведомства на автодороге "Кузедеево-Новокузнецк" вызволили из сугроба автомобиль "Хонда Фит", женщина-водитель которого не справилась с управлением и оказалась на обочине.

Отдел ГИБДД Новокузнецкого района предупреждает: на всю неделю каникул синоптики прогнозируют обильные снегопады и метели, в связи с этим на дорогах необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Водители должны быть готовы к тому, что в случае крайнего осложнения дорожной обстановки некоторые наиболее проблемные участки дорог Новокузнецкого района могут быть временно закрыты.

novokuznetsk.su

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