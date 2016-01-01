Салют сняли с высоты птичьего полёта

На youtube появился видеоролик, запечатлевший яркий салют в Новокузнецке. С высоты птичьего полёта авторы ролика сняли наш город в новогоднюю ночь. Это впечатляющее зрелище.
Так что смотрим и наслаждаемся.
На youtube появился видеоролик, запечатлевший яркий салют в Новокузнецке. С высоты птичьего полёта авторы ролика сняли наш город в новогоднюю ночь. Это впечатляющее зрелище.
Так что смотрим и наслаждаемся.
видео - youtube.com
novokuznetsk.su
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