Учёные назвали привычки, приводящие к богатству

Как считают американские учёные, богатые люди отличаются от бедных стереотипом поведения. Исследователи из Университета Браун изучили благосостояние 150 тысяч респондентов и их поведенческие особенности, чтобы назвать основные привычки, приводящие к богатству.

Оказалось, что состоятельные люди всегда создают несколько источников дохода, что позволяет им обезопасить себя в материальном плане.

Также люди, имеющие привычку постоянно самосовершенствоваться и периодически читающие профессиональную литературу имеют больший шанс разбогатеть.

Материально независимые люди никогда не покупают вещи «не по карману». Именно бедным свойственна привычка брать дорогие вещи в кредит. Богатые с легкостью выбирают более практичный, но дешёвый вариант.

Кроме этого, состоятельные люди (в 93%) всегда откладывают излишки денег и после вкладывают в выгодные проекты.

Напомним, ранее novokuznetsk.suрассказала о вредных привычках, приводящих к карьерному краху.