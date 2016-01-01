Психологи предлагают ввести курс сексологии для младшеклассников

По мнению члена Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) Инны Паустовской, нужно ввести в обязательную школьную программу предмет «сексология». И разговаривать «об этом» стоит начинать уже в раннем возрасте. Соответствующее заявление психолог сделала накануне, передаёт Агентство городских новостей «Москва».

При этом Паустовская подчеркнула, что реализовывать данный проект нужно грамотно. Ведь далеко не каждый родитель и учитель может доступно и аккуратно рассказать об основных аспектах взрослой жизни.