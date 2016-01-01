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Новость от 5 Января 2017

Психологи предлагают ввести курс сексологии для младшеклассников

По мнению члена Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) Инны Паустовской, нужно ввести в обязательную школьную программу предмет «сексология». И разговаривать «об этом» стоит начинать уже в раннем возрасте. Соответствующее заявление психолог сделала накануне, передаёт Агентство городских новостей «Москва».

При этом Паустовская подчеркнула, что реализовывать данный проект нужно грамотно. Ведь далеко не каждый родитель и учитель может доступно и аккуратно рассказать об основных аспектах взрослой жизни.

«Вводить этот предмет (сексологию - прим. редакции), как бы странно это ни звучало, нужно в раннем возрасте, когда детей только знакомят со сферой взаимоотношений мужчины и женщины. Потому что если вводить его в старших классах, когда дети уже имеют свое представление, они будут опошлять и смеяться над тем, что рассказывает педагог», — считает эксперт.

novokuznetsk.su

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