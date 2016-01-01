Кузбассовцы получили 614 млн рублей на новое жильё

В прошлом году кузбассовцы активно брали льготные займы для улучшения жилищных условий. За 2016 год было выдано 370 таких займов под 0%, 3% и 5% годовых.

Помощь в приобретении нового жилья получили молодые семьи, инвалиды, спортсмены и другие кузбассовцы. В общей сложности сумма займов составила 614 млн рублей.

Активней всего займы оформлялись в Кемерове, Новокузнецке, Белове и Прокопьевске, сообщили в областной пресс-службе.

За минувший год было построено 9 многоэтажек на 876 квартир в Кемерове, Новокузнецке и Топках. На эти цели потратили 1,76 млрд рублей.