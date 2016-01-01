Кузбасс продолжает засыпать снегом

По сообщению ЕДДС г. Новокузнецка, на территории Кемеровской области установилась теплая и снежная погода. В ближайшие дни будет тепло, но поднимется ветер до 18 м/с.

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