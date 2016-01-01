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Новость от 5 Января 2017

Кузбасс продолжает засыпать снегом

По сообщению ЕДДС г. Новокузнецка, на территории Кемеровской области установилась теплая и снежная погода. В ближайшие дни будет тепло, но поднимется ветер до 18 м/с. 

Узнать подробный прогноз в Новокузнецке на неделю можно здесь.   

novokuznetsk.su

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