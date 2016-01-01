В Кузбассе экстремалы катаются с горы прямо под колеса машин

На портале Yotube появилось несколько видеороликов, на которых запечатлены экстремалы, катающиеся в центре Кемерова. В качестве горки они выбрали склон на Притомском проспекте перед проезжей частью напротив учебного центра «Детская железная дорога».

На одном ролике видно, как сноубордист съезжает с крутого склона и успевает повернуть прямо у самой дороги, где ездят машины.

На другом отчаянные молодые люди скатываются с того же склона, но уже на резиновой «плюшке».

Как отмечают авторы видеоролика, они не хотели создавать аварийную ситуацию, и на записи показан спланированный съезд.