Супергол Кирилла Капризова не помог сборной России выйти в финал МЧМ по хоккею

Российские хоккеисты уступили в серии буллитов американской команде на чемпионате мира в Канаде. Матч завершился со счётом 4:3.

Отметим, россияне по ходу встречи дважды вели в счёте: супергол забил Кирилл Капризов (воспитанник новокузнецкого хоккея) на исходе 11 минуты и Гурьянов на 21 минуте, но после второго периода наши уступили американцам со счётом 2:3.

В основное время матча у команды США шайбы забили Колин Уайт (20-я и 37-я минуты), ещё одну шайбу забросил Люк Канин (31-я), передает «Р-Спорт».

Теперь наша сборная может побороться только за бронзовые медали.