Эксперты предупреждают: революция ЖКХ произойдёт в 2017 году

Грядущий год принесёт нам много изменений в сфере ЖКХ. Помимо традиционного роста цен на коммунальные услуги, в квитанциях по оплате исчезнет строчка «общедомовые нужды».
С 2017 года размер ОДН будет фиксированным. Теперь расчёт будет ввестись из норматива, который установлен в регионе, что позволит собственникам жилья следить за своими деньгами.
К тому же в платёжке появится ещё одна строка – вывоз мусора (данная услуга перейдет из жилищной в коммунальную услугу).
«Этот год принесёт много изменений в сфере ЖКХ. Реформирование системы носит противоречивый характер. С одной стороны, новые законопроекты защищают собственников жилья и дают социальные гарантии. А с другой - постоянно повышающиеся тарифы на жилищно-коммунальные услуги создают большие финансовые трудности для многих россиян»,— считает эксперт Газеты.ру