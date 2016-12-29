Эксперты предупреждают: революция ЖКХ произойдёт в 2017 году

Грядущий год принесёт нам много изменений в сфере ЖКХ. Помимо традиционного роста цен на коммунальные услуги, в квитанциях по оплате исчезнет строчка «общедомовые нужды».

С 2017 года размер ОДН будет фиксированным. Теперь расчёт будет ввестись из норматива, который установлен в регионе, что позволит собственникам жилья следить за своими деньгами.

К тому же в платёжке появится ещё одна строка – вывоз мусора (данная услуга перейдет из жилищной в коммунальную услугу).