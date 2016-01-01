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Новость от 5 Января 2017

Для россиян разговоры по мобильному телефону станут в разы дороже

Стоимость услуг сотовой связи будет расти. Об этом сообщают многие эксперты. Уже летом 2017 года отменят внутриевропейский роуминг, что вынудит операторов искать другие источники доходов, сообщает ВашГород.ру.

По мнению руководителя аналитического агентства «Телеком Дейли» Дениса Кускова, операторы уже думают поднять межоператорские тарифы. При этом роуминг в разы вырастет для россиян. Поэтому лучше пользоваться мобильными приложениями.

Кроме этого эксперт отмечает, что за прошлый год операторы сотовой связи по умолчанию вводили новые платные пакеты, чтобы хоть как-то поднять свои доходы.

«Пока же в 2016 году сотовые компании вводили много новых пакетных тарифов, в которые входили минуты разговора в домашней сети и в национальном роуминге, кроме того увеличивались объемы передачи данных через интернет в этих пакетных предложениях. Но старые тарифы тоже менялись. Сотовые компании "по-тихому", на своих сайтах, уведомляли об их корректировке. В этом году ожидать, что операторы начнут уведомлять каждого абонента через СМС о пересмотре тарифов тоже не приходится. Им это на руку», - уточнил Кусков.

novokuznetsk.su

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