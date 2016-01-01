Для россиян разговоры по мобильному телефону станут в разы дороже

Стоимость услуг сотовой связи будет расти. Об этом сообщают многие эксперты. Уже летом 2017 года отменят внутриевропейский роуминг, что вынудит операторов искать другие источники доходов, сообщает ВашГород.ру.

По мнению руководителя аналитического агентства «Телеком Дейли» Дениса Кускова, операторы уже думают поднять межоператорские тарифы. При этом роуминг в разы вырастет для россиян. Поэтому лучше пользоваться мобильными приложениями.

Кроме этого эксперт отмечает, что за прошлый год операторы сотовой связи по умолчанию вводили новые платные пакеты, чтобы хоть как-то поднять свои доходы.