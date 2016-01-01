В Новокузнецк пришла весна

Сегодня,5 января, в Новокузнецк пришла настоящая весна. Но такое резкое потепление доставило много неудобств горожанам. Огромное количество выпавшего снега не успели убрать и он стал активно таять, создавая кашу под ногами. А с крыш домов опасно нависли тающие сосульки, которые так и норовят упасть на голову.

В некоторых местах снег совсем сошёл, обнажив прошлогоднюю траву, которая принялась зеленеть.

«В центре заснеженного города увидела зелёную траву. Здесь теплотрасса проходит и получился маленький оазис. Прям весной повеяло», - рассказывает горожанка.

Отметим, сегодня воздух прогрелся до +2С. Но такая теплая погода не задержится в городе. Уже к выходным ожидается похолодание.