Новокузнечане возмущены качеством уборки снега в городе

Январь принес с собой обильные снегопады и метели. В редакцию городской электронной газеты novokuznetsk.su приходят письма от возмущённых читателей. Они жалуются на качество уборки снега в городе.

«Новокузнецк буквально утопает в снегу. Я вчера не могла выехать со стоянки у ТРЦ «Сити Молл». Моя машина забуксовала. Такое ощущение, что город вообще не очищают от снега», - сообщает Наталья. «С деткой коляской на улице невозможно гулять. Под ногами снежная каша. Хуже всего дела обстоят во дворах. Там вообще нереально пройти», - жалуется Анастасия.

Синоптики не радуют, обещая снегопады до конца этой недели.