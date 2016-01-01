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Новость от 6 Января 2017

Новокузнечане возмущены качеством уборки снега в городе

Январь принес с собой обильные снегопады и метели. В редакцию городской электронной газеты novokuznetsk.su приходят письма от возмущённых читателей. Они жалуются на качество уборки снега в городе.

«Новокузнецк буквально утопает в снегу. Я вчера не могла выехать со стоянки у ТРЦ «Сити Молл». Моя машина забуксовала. Такое ощущение, что город вообще не очищают от снега», - сообщает Наталья.

«С деткой коляской на улице невозможно гулять. Под ногами снежная каша. Хуже всего дела обстоят во дворах. Там вообще нереально пройти», - жалуется Анастасия.

Синоптики не радуют, обещая снегопады до конца этой недели.

novokuznetsk.su

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