В Новокузнецке на машину упал снежный ком с крыши

Как сообщила наша читательница Пелагея, сегодня на её машину упал снежный ком. В результате было разбито стекло и вмята крыша.

«Сегодня ночью 05.01.2017 во дворе дома по адресу ул.Белана,19 с крыши дома на мою машину сошел снег. Было разбито заднее стекло, вмята крыша. Соседние машины, с первого взгляда, не пострадали. В 09:00 я позвонила в УК «Триумф». Представители пообещали приехать в течении полутора часов, связаться с директором УК, адвокатом. Сейчас 15:00 представителя так и не дождались. На козырьках дома висит снег, на этой парковке, по прежнему, паркуются. Здесь же ходят люди. У меня изнутри вдавлена крыша, что будет с человеком?! О чем думают и чего ждут эти люди?!?! Почему не убирают снег? Не перегораживают парковку?!?!(прим. редакции – стиль и орфография сохранены)», - рассказала novokuznetsk.su горожанка.

Напомним, сегодня в Новокузнецке потеплело до плюсовых температур, поэтому снег и сосульки на крышах начали активно таять. Будьте осторожны.