В Новокузнецке снежный городок на центральной площади утопает в мусоре

Во всех районах Новокузнецка работают снежные городки. Как сообщают жители Центрального района, площадь торжеств буквально утопает в мусоре. Его больше всего около главной горки.

«Мы с внуком ходили на горку. И я была неприятно удивлена, увидев кучу мусора вокруг большой горки. Такое впечатление, что с Нового года никто уборкой не занимался. Да и сами горки какие-то бесформенные. Впечатление создаётся удручающее, а не праздничное», - рассказала novokuznetsk.su горожанка.

Напомним, многие горожане также жалуются плохую уборку снега. Особенно сложная ситуация сложилась во дворах.