Куда сходить на Рождественских выходных в Новокузнецке: топ мероприятий

Жители Новокузнецка уже встретили Новый год и готовятся отмечать Рождество. В честь этого в ближайшие дни в городе пройдёт много интересных мероприятий. Городская электронная газета novokuznetsk.suподготовила традиционную афишу.

Идём на Рождественские посиделки

Сегодня, 6 января, в филиале Новокузнецкого краеведческого музея (ул. Народная, 7а) пройдет музейный праздник «Рождественские посиделки» из цикла «Народный календарь». А в 12:00 в библиотеке «Гармония» (ул. Новаторов, 10) будут организованы ещё одни Рождественские посиделки «Рождества чудесные мгновенья…», после начнется мастер-класс «Ангелок на счастье».

Кроме этого можно сходить на мастер-классы по созданию символа наступающего года – Огненного Петуха – в технике валяния из шерсти. Приходите 6 января в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 в Новокузнецкий художественный музей (ул. Кирова, 62).

Можно также 6 и 7 января в 13:00 посетить «Планетарий» им. А.А. Фёдорова (пр. Металлургов, 16а), где пройдут интересные показы праздничной программы.

А 8 января в 15:00 в ДК «Алюминщик» (ул. Ленина, 41) состоится Рождественский концерт хоров воскресных православных школ.

9 января в 14:00 в библиотеке «Притомская» (ул. Дорстроевская, 5а) пройдут посиделки «Празднуем Святки – забавы и колядки

Активные выходные

Сегодня можно с самого утра посетить турнир по фигурному катанию «Рождественские встречи» в ТРЦ «Сити Молл» (ул. Кирова, 55). Или побывать на фестивале по альпинизму «Домбайские связки», который пройдёт в ДЮСШ «Грань» (ул. Мичурина, 5). Всё самое интересное начнётся в 12.00.

А в субботу, 7 января, в 11:00 пройдет парад участников турнира по настольному теннису на Кубок Кемеровской области в Новокузнецком строительном техникуме (ул. Орджоникидзе, 15).

Любопытно посмотреть

8 января в 12:00 в МКДК Куйбышевского района (ул. Макеевская,6а) состоится танцевально-театрализованное представление по мотивам сказки Корнея Чуковского «Муха Цокотуха».

А 9 января в 12:00 в библиотеке им. Д.С. Лихачева (ул. Косыгина, 35б) учащиеся церковно-приходской школы церкви Святого Ильи Пророка (с. Ильинка) покажут «Рождественский спектакль».

Фильм-фильм-фильм…

Советуем посмотреть в эти выходные французскую комедию «Без тормозов»(16+). Этот фильм о семье и отдыхе. Отец собирает всех своих чад и отправляется в долгожданный отпуск, который преподнесёт много сюрпризов.

Узнать обо всех новинках вы сможете на сайтах новокузнецких кинотеатров: «Октябрь», «Формула Кино», «Кино им. Кино», «Планета Кино».