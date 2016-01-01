Новокузнечан зовут на бесплатное занятие по скандинавской ходьбе

Новокузнецкому клубу скандинавской ходьбы «Кайф!» в этом году исполняется три года. В честь знаменательный даты, руководители приглашают всех желающих на бесплатный мастер-класс. Занятие состоится уже завтра, 7 января, в 09.00 в парке им. Гагарина, сбор в 08.50 возле стелы.

«Когда мы только начинали, об этом феномене ещё мало кто знал даже в стране, не говоря уже о нашем городе. Состояние, которое получили от ходьбы «испытатели», обозначилось ими только одним словом – кайф! Именно так впоследствии и решено было назвать клуб любителей скандинавской ходьбы», - рассказала руководитель клуба «Кайф!» Мила Зорина.

Если у вас нет палочек, то их выдадут на время занятия, но для этого необходимо записаться по номеру 8-950-265-62-28.