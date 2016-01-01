Масюков рассказал, за что уволены руководители ДК «Строитель» и интерната №68

Олег Масюков рассказал, зачем Евразу оставили льготы, за что уволены руководители ДК Строителей и 68-го интерната, по какой причине более шести лет бездействует система голосования и чем нынешний депутатский корпус отличается от прежнего.

Новый состав Новокузнецкого городского Совета народных депутатов действует около трех месяцев. В канун Нового года мы взяли интервью у председателя Совета Олега Масюкова.

- Как вы оцениваете работу представительного органа местного самоуправления, первые шаги?

- Наше преимущество в том, что команда обновлена очень серьезно, на 70 процентов. Сейчас здесь работают люди из бизнеса, которые умеют считать деньги, грамотно выстраивают отношения. Состав очень работоспособный... Нам говорят – вот вы взялись активно, но немного времени пройдет, и вы "сдуетесь", запал закончится.

- Может, они правы?

- Нет, цели другие поставлены. …Организовать работу между администрацией и Советом. Цель не "подлечь под кого-то", а сделать то, что выгодно народу. Что позволит городу развиваться. В Горсовете действительно профессионалы своего дела, успешные и состоявшиеся бизнесмены, политики, производственники, врачи, учителя, специалисты самых разных сфер. Самому молодому депутату в Горсовете 25 лет, а самому старшему 69 лет. Число фракций в новом составе расширилось – это говорит о том, что в местном парламенте настоявшая палитра мнений. В то же время депутаты работают слаженно, не объединяются в коалиции, а работают на совместный результат.

- Изначально показалось, что новый состав Горсовета будет еще более послушным, нежели прежний состав… Рад буду ошибиться в данном случае.

- У нас бурные дебаты, баталии. Точки зрения высказывают, ищут пути экономии, разумного использования средств. Мы должны изъявлять волю народа, а не сглаживать углы. Даже по себе могу сказать, что сейчас как бы приоткрылась ширма по сравнению с работой в городской администрации. Когда был там, "замылились глаза", наверное. Тут - другой ракурс.

- И что же вы увидели?

- Есть рассогласованность действий, каждый пытается тянуть в свою сторону…

- Чтобы урезонить ретивых, нельзя быть паинькой, нужно проявлять принципиальность.

- На самом деле мы так и поступаем, с администрацией иногда ощущается натянутость. Они хотят работать как прежде, мы же отстраиваем отношения так, чтобы руководители структурных подразделений ощущали меру своей ответственности.

- "Затягиваете гайки"?

- На общественных слушаниях, например, пригласили с отчетом всех ГРБСников (главных распределителей бюджетных средств – прим. авт.), исключительно первых лиц. Они должны были доказать, зачем нужны средства… Это не всем, конечно, нравится. Войдет в систему, я считаю.

- Олег Анатольевич, про вас известно не много. Несколько слов о себе, пожалуйста.

- Родился в Новокузнецке 15 июля 1964 года. Окончил 8 классов школы (последняя была 92-я на Вокзальной). Затем – строительный техникум, группа ПГС 79-1. По окончании работал в тресте "Кузбасстрансстрой"… Служба в армии, затем поступил в высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР им. К. Е. Ворошилова. Распределился в Западный округ, в Симферопольский погранотряд. В феврале 1990 уволился, вернулся в Новокузнецк. До 2000-го года проработал в ОБЭПе. Потом в ЛОВД. В 2004 году вышел на пенсию по выслуге лет. Пытался поработать в строительной конторе, но, увы, не коммерсант. Поступил на службу в городскую администрацию. С октября 2013 года стал заместителем главы города – руководителем аппарата администрации. Ну, и сюда...

- Согласно последним изменениям в Устав города в Горсовете только три освобожденные ставки. Кто еще из депутатов получает зарплату на постоянной основе, кроме вас?

- Мой заместитель Роман Завацкий и председатель комитета по развитию городского хозяйства, промышленности и экологии Сергей Мартюшов.

- Бюджет нынче очень тяжелый, у Новокузнецка масса долгов и обязательств. Сейчас вы, наверное, уже немного разобрались. Расскажите, где "черные дыры" бюджета, через которые утекают деньги?

- Как таковых дыр, считаю, нет. Но время подсказывает, что нужно не просто осваивать средства, а использовать их, с толком, с пользой для города и для всех новокузнечан. Относительно бюджета поясняю, что метод формирования бюджета у нас остается программно-целевой. Это значит, что все ГРБС готовят программы, в которых заложен комплекс мероприятий финансовому обеспечению их работы. Что было раньше… Мы просто собирали все "хотелки" управлений и комитетов. Что делаем сейчас? Выстраиваем приоритетный бюджет. Тратим только на самое необходимое. Почему контрольные цифры на предстоящий год ниже? С этим связан ценный ряд факторов. Главный из них – снижение доходной части бюджета.

- У вас есть доступ к информации комитета городского контроля, там 36 человек работают, ищут нецелевое использование средств, нерациональные траты... Что-то находят?

- Руководитель комитета Сергей Харитонов – грамотный специалист, дает реальную оценку дел… При мне уже два акта подготовлены. По ДК Строителей документы направлены в ОБЭП. И по 68-му интернату директор был уволен. Там есть нарушения, которые видны, как говорится, "невооруженным глазом". И работа в направлении финансового оздоровления и борьбы с нарушениями будет продолжаться.

- Много шума наделало решение ограничить по льготе "священную корову" – ЕВРАЗ… Предыдущий состав "подарил" компании более полумиллиарда рублей. Нынешний существенно ограничил льготу по налогу на землю (до трехсот миллионов, по приблизительным оценкам). Что помешало полностью лишить АО "ЕВРАЗ ЗСМК" льготы?

- Все хорошо в меру. Мы против льгот для предприятий, которые в состоянии оплачивать договорные обязательства. Но нельзя забывать о тех социальных проблемах, которые компания решает. Учитывая возможное снижение кадастровой стоимости земли в результате переоценки и социальные аспекты, депутаты решили, что на данном этапе все-таки выгоднее дать льготу. А вот величина данной льготы – это компромиссное решение.

- Вот уже более шести лет бездействует приобретенная еще в бытность Валерия Нефедова дорогостоящая электронная система голосования. Все голосования проводятся поднятием руки… Почему? Стоило ли приобретать, чтобы она простаивала?

- Да, такая проблема есть. Я сам эту тему поднял. Никто не мог пояснить, почему техника стоит без дела. За счет депутата Куличенко в сентябре работник администрации был отправлен обучаться как специалист по системе электронного голосования в Москву. Он неделю обучался, привез отчет.

Ситуация такова: система не работает, потому что завершилось действие лицензии на программный продукт. Чтобы возобновить систему, нужно полтора миллиона рублей. На эти цели нет денег.

- Но ведь изначально система работала…

- Срок тестирования закончился – и система встала. Здешние специалисты согласны за плату подключить, но не дают никакой гарантии, что завтра она снова не прекратит действовать. Три фирмы – и ни одна не дает гарантии.

- Не только система голосования бездействует… Не так давно еще выступающий депутат отображался на мониторах, весь зал видел его лицо. Сейчас – не всегда. Почему? Тоже лицензия истекла?

- Все устаревает, требует ремонта и замены. Я больше скажу: даже не все микрофоны действуют, штук 8 не работают. "Гусаки" отсутствуют. Своими силами, на добровольных началах, пытаемся вернуть их к жизни.

- Нужны траты из бюджета?

- Нет. Мы против этого. На эти цели из бюджета ни копейки не будет потрачено.