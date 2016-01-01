В Кузбассе произошла серьезная авария. Есть погибшие

В минувшую среду погиб человек в результате ДТП. Авария произошла на 11 км трассы «Белово-Гурьевск-Салаир».

Водитель «Хонда Цивик Ферио» превысил безопасную скорость и, не справившись с управлением, столкнулся с «Шевроле Ланос». В итоге водитель последнего авто скончался на месте от полученных травм, сообщает ВашГород.ру.

Кроме этого пострадали пассажиры, в том числе и ребёнок. В общей сложности травмы различной степени получили 4 человека.

Как отмечают сотрудники ГИБДД, авария случилась в том числе из-за ненадлежащего состояния проезжей части.