В 2017 году появятся врачебные онлайн услуги для россиян

Уже в 2017 году должны принять закон о телемедицине, сообщает Российская газета.

По словам председателя Совета Института развития интернета (ИРИ), советника президента РФ Германа Клименко, Госдума должна подготовить законодательную базу, чтобы дать толчок к развитию онлайн услуг для россиян.

«Врачи между собой уже давно применяют методы телемедицины. Таким способом они проводят профессиональные виртуальные консилиумы. Я надеюсь, что в этом году поправки будут приняты», - отметил он.

Напомним, в 2017 году в Новокузнецке откроется большой медицинский центр «Гранд медика, где будут работать врачи высшей категории.