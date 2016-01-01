Новокузнечанка возмущена: Телевидение украло у страны Новый год

В редакцию Городской электронной газеты novokuznetsk.su обратилась наша постоянная читательница Юлия и рассказала о своём разочаровании в канун Нового года.

«Я заметила, что перед Новым годом основные каналы не сильно переживают о том, что будут смотреть россияне. Из года в год показывают одни и те же лица, причём хитом этого Нового года стали старушка Алла Пугачева, её муж Максим Галкин и Басков с Киркоровым. Тот же набор, что и несколько лет назад. Ни одного нового лица, ни одного нового фильма. Да и концерты везде одинаковые. Ведь раньше хотя бы в большом количестве показывали советские сказки и фильмы, а теперь скучные программы, ничем не отличающиеся от будней. Такое ощущение, что нас надули, лишили чуда, ведь праздника не было. Почему федеральные каналы перестали создавать для нас праздничное настроение? Или развлечение отдыхающих отныне — дело рук самих отдыхающих? (прим. редакции – стиль и орфография авторские)», - пожаловалась горожанка.