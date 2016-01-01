В Новокузнецке погиб рабочий, убирая снег с крыши

Накануне в Куйбышевском районе Новокузнецка произошло ЧП. Погиб работник, чистящий крышу от снега. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сотрудник управляющей компании чистил крышу многоквартирного дома на улице Глинки. Но внезапно произошел сход снежной ледяной массы, которая снесла ограждение и оборвала страховочный трос рабочего.

«В результате человек погиб. Все материалы по данному случаю уже переданы в следственный комитет», - уточнили в ведомстве.

В связи с этим глава Новокузнецка провел экстренное совещание с руководителями УК и главами районов. Сергей Кузнецов отметил, что управляющие компании плохо справляются с уборкой снега и потребовал принять все меры по очистке территорий.