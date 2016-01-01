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Новость от 6 Января 2017

В Новокузнецке погиб рабочий, убирая снег с крыши

Накануне в Куйбышевском районе Новокузнецка произошло ЧП. Погиб работник, чистящий крышу от снега. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сотрудник управляющей компании чистил крышу многоквартирного дома на улице Глинки. Но внезапно произошел сход снежной ледяной массы, которая снесла ограждение и оборвала страховочный трос рабочего.

«В результате человек погиб. Все материалы по данному случаю уже переданы в следственный комитет», - уточнили в ведомстве.

В связи с этим глава Новокузнецка провел экстренное совещание с руководителями УК и главами районов. Сергей Кузнецов отметил, что управляющие компании плохо справляются с уборкой снега и потребовал принять все меры по очистке территорий.

Специалисты комитета ЖКХ проведут проверки соблюдения охраны труда и техники безопасности, в частности, правил очистки кровель, наличия допуска к работе на высоте, складирования и использования специализированного снаряжения.

Руководителям УК также напомнили об ответственности за несоблюдение норм трудового кодекса. Это касается не только материальной, дисциплинарной и административной (штрафы в размере от 110 до 140 тыс. руб.), но и уголовной ответственности.

novokuznetsk.su

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