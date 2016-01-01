Россияне увидят продолжение любимых мультиков про Карлсона и Дядю Фёдора

"Союзмультфильм" снимет продолжение историй про Карлсона, Дядю Фёдора (цикл о Простоквашино) и "Котенка с улицы Лизюкова". Соответсвующая информация появилась накануне в министерстве культуры, сообщает Интерфакс.
Пока же новые мультфильмы находятся в стадии pre-production, и все силы брошены на переезд в новое здание и создание новых планов работы. Поэтому продолжение начнут снимать через 2-3 месяца.
"Мы сейчас работаем над созданием центра российской анимации. Наработки есть, сообществу в целом надо подумать, как это можно сделать полезным для всех, чтобы "Союзмультфильм" не выделялся как госкорпорация, а был максимально полезен во всех отношениях", – сообщил руководитель студии Глеб Давыдов