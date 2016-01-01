Учёные: шоколадные таблетки спасут от инфаркта и инсульта

По мнению американских учёных, шоколад может защитить от таких страшных заболеваний как инфаркт и инсульт. Поэтому они предложили сделать таблетки на основе шоколада.

В ходе исследования, в котором приняло участие более 18 тысяч участников, выяснилось, что горький шоколад помогает сердечно-сосудистой системе.

Но несмотря на пользу, употреблять шоколад в больших количествах нельзя. Это приводит к диабету, ожирению и вызывает депрессию. Поэтому учёные и предложили сделать оптимальную дозировку шоколада в таблетках, что снизит риск переедания продукта и спасёт от инфарктов и инсультов.