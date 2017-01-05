Пачки сигарет станут ещё страшнее

В этом году пачки сигарет станут ещё более неприятными и даже отталкивающими, а упаковки оформленные привычным образом окончательно исчезнут с прилавков.

В 2017 году истекает переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию, который вступил в мае прошлого года, сообщает Российская газета.

По новым правилам, производители должны на обе стороны упаковки нанести жуткие картинки, занимающие более 50% от площади пачки.

«Также под запрет попадают вкладыши, которые стимулировали потребителей больше покупать этот товар, суля призы и одновременно прикрывали страшные картинки. Кроме этого нельзя будет ставить маркировку "ультратонкие" "экстра", "мягкие", "легкие" или "суперлегкие", поскольку она создает иллюзию, что такие сигареты менее вредны», - передаёт издание.

А ещё на пачки запретят наносить картинки или надписи, которые ассоциировали бы табачные изделия с "полезностями", вкусностями", вкусностями" или просто продуктами питания.

Напомним, эксперты предупреждают о стремительном росте цен на сигареты из-за повышения стоимости табачных акцизов.