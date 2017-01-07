Американская разведка: В хакерских атаках виноват лично Путин

Опубликован совместный документ ФБР, АНБ и ЦРУ, в котором американские специалисты утверждают, что в хакерских атаках виноват президент России.

Как сообщает РИА Новости, российские власти пытались помешать Хиллари Клинтон стать президентом, "очернить" её в глазах американских граждан и подорвать демократический процесс в США.

А распоряжение о проведении данной компании дал лично Владимир Путин, считает американская разведка.

Кроме этого, российский лидер всячески помогал Дональду Трампу победить в президентских выборах.