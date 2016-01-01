Россиян ждут новые штрафы за неуплату налогов

С 2017 года в законную силу вступили новые штрафы за неуплату налогов. Теперь если гражданин России не получил уведомлений от налоговых служб, то это не является уважительной причиной.

Новые поправки касаются тех неплательщиков, кто не платил налоги из-за отсутствия уведомления от налоговой и утаил информацию о собственности.

Вместо штрафа от 5 до 20 тысяч рублей (за повторное уклонение) с нерадивых россиян будут брать 20% от неоплаченной суммы, причём за каждый объект недвижимости, сообщает ВашГород.ру.