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Новость от 8 Января 2017

СМИ: Украинские власти перепутали Россию с ЕС

В неловкую ситуацию попала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Она на своей личной страничке в Facebook опубликовала запись о больших денежных потерях России из-за санкций ЕС, прикрепив к своему посту ссылку на статью.

Но как оказалось, украинская чиновница перепутала данные. В статье издания "Европейская правда" наоборот говорилось, что ЕС потерял более 17,5 миллиарда евро от введенных санкций против Москвы.

После того, как ей указали на ошибку, она просто удалила пост, сообщает РИА Новости.

novokuznetsk.su

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