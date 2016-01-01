В Кузбасс приехали иностранцы, чтобы познать настоящую сибирскую зиму

Сегодня, 8 января, в Кемерово приехали 8 иностранцев с разных уголков мира, в рамках проекта Siberian Trip («Сибирское путешествие»). Главной целью которого, является знакомство с сибирскими традициями и суровым климатом.

Иностранцы уже побывали в Омске, где искупались в горячем источнике, а в Новосибирске они посетили институт ядерной физики и покатались с горки.

В Кемерове же они покатаются на хасках и примут участие «Молодецких забавах. После путешественники поедут знакомиться с жителями Красноярска.