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Новость от 9 Января 2017

Специалисты рассказали, у кого вырастут зарплаты в 2017 году

В этом году больше других повезёт сотрудникам высокотехнологичных специальностей – зарплату повысят мобильным разработчикам, специалистам кибербезопасности, аналитикам Big Data, сообщает Российская газета со ссылкой на данные Superjob.

Ожидается, что в этом году работодатели реже будут прибегать к оптимизации,  при экономическом росте многие решатся на индексацию зарплат. К тому же на 30% расширится сегмент временного персонала и будет больше дистанционной работы.

А спрос на бухгалтеров продолжит падать, меньше станет и колл-центров благодаря тотальной автоматизации.

«Из положительных прогнозов на 2017 год - возврат индексации заработных плат в большинстве компаний. Средний ее размер будет на уровне официальной годовой инфляции», - отмечает издание.

novokuznetsk.su

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