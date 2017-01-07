Специалисты рассказали, у кого вырастут зарплаты в 2017 году

В этом году больше других повезёт сотрудникам высокотехнологичных специальностей – зарплату повысят мобильным разработчикам, специалистам кибербезопасности, аналитикам Big Data, сообщает Российская газета со ссылкой на данные Superjob.

Ожидается, что в этом году работодатели реже будут прибегать к оптимизации, при экономическом росте многие решатся на индексацию зарплат. К тому же на 30% расширится сегмент временного персонала и будет больше дистанционной работы.

А спрос на бухгалтеров продолжит падать, меньше станет и колл-центров благодаря тотальной автоматизации.