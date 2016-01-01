Учёные доказали, что упаковка фаст-фуда вреднее калорий

По мнению американских учёных, фаст-фуд представляет большую опасность для организма не из-за высокой калорийности, а из-за упаковки.

Эксперты провели масштабное исследование и доказали, что при производстве тары для фаст-фуда используют фталаты. Они проникая в организм человека вместе с едой, оказывают крайне отрицательное влияние на обмен веществ. Что в свою очередь вызывает ожирение и другие сопутствующие осложнения.

Напомним, учёные предложили создать шоколадные таблетки для укрепления организма, которые защищали бы от инсульта и инфаркта.

