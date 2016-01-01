Крах НМБ, сбор средств пострадавшим при взрыве - события 9 января время назад

Novokuznetsk.su возобновляет работу своей рубрики "Время назад", в которой мы вспоминаем о событиях, произошедших в этот день годы назад.

Итак, 9 января 2013 года в Новокузнецке объявлен сбор средств для пострадавших при взрыве газа в доме на улице Радищева. Напомним, трагедия унесла четыре жизни, а в подъезде дома по улице Радищева, 16 в течение полутора месяцев велись восстановительные работы по укреплению конструкции здания. Виновным признали заправщика газового баллона.

Год спустя, 9 января 2014 года, Центробанк отозвал лицензию у "Новокузнецкого муниципального банка". С этого события началось своеобразное крушение бизнес-империи Павловых-Неустроевых. Через некоторое время банкротом стал один из крупнейших застройщиков в Новокузнецке "Южкузбасстрой". Деньги многим вкладчикам НМБ не вернули до сих пор, об этом мы рассказывали в конце декабря.

А в 2015 году мы рассказали о пророчествах астрологов, которые предрекали в нашем городе землетрясения и разрушения. Особенно это касалось периода с 12 июня по 25 сентября, а именно в это вреся в городе сдавались основные строительные объекты того года - проспект Курако, Кузнецкий мост, Листвянское шоссе и другие.