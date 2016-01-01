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Новость от 9 Января 2017

В Новокузнецке вандалы оторвали руку Деду Морозу

Как сообщают горожане Городской электронной газете novokuznetsk.su, в снежном городке в Центральном районе Новокузнецка фигура Деда Мороза испорчена. Вандалы оторвали волшебнику руку.

«Сегодня (8 января) были с ребёнком на площади общественных мероприятий. Фотографировались со снежными фигурами. Был неприятно удивлён, когда увидел фигуру Деда Мороза. У него уже не было руки, внизу все потоптано, так ещё данную фигуру применяли не по назначению. Что собак больше негде выгуливать?» - возмущается Юрий.

novokuznetsk.su

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