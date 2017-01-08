У россиян стали требовать данные паспорта при доставке онлайн-покупок

Сразу несколько крупных зарубежных интернет-магазинов изменили правила доставки товаров. Теперь при получении покупок нужно предоставить данные паспорта, сообщает РБК.

Такие популярные интернет магазины, как BoxBerry и iHerb уже требуют паспортные данные. Данные изменения произошли из-за вступления в силу новых правил оформления товаров для личного пользования, введенными Федеральной таможенной службой (ФТС) с 1 января 2017 года. Отметим, при доставке товара из-за границы через почту России также требуется предоставление паспортных данных.

Напомним, накануне Городская электронная газета novokuznetsk.su сообщила о приостановке китайским интернет магазином AliExpress экспресс-доставку в Россию через почтового оператора SPSR из-за проблем с растаможиванием на границе.

