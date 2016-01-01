"Боярышник" по-новокузнецки: точка по продаже палёнки работает 5 лет, а полиция бездействует

В редакцию Городской электронной газеты novokuznetsk.su обратился наш читатель и рассказал о продаже спирта сомнительного содержания в Орджоникидзевском районе и Абашево. По его словам, точки работают давно, о них знает полиция, но бездействует.

«Точка в Орджоникидзевском районе работает уже лет 5, местные жители говорят, что обращались в полицию, но всё без безрезультатно. Полиция лишь собирает лишь пьяных из близлежащих дворов.

Хозяин, видимо, один и тот же, что и в Абашеве, там и там стоят контейнеры с вырезанными окнами, утеплённые и оборудованные под житьё. Работают там по суткам, сутки через сутки. Стоимость бутылки разная на Кассиора,12 и в Абашеве самое дешёвое пойло, 0,5 разбавленного - 50 рублей. Хозяин лицо кавказкой национальности рядом в следующем году планирует открыть уже ларёк, чем торговать будет - не знаю, но фундамент залит», - сообщил горожанин.

По его словам, от этого алкоголя даже погибали люди, их находили рядом с этим домом.

Напомним, в Иркутске после массового отравления Боярышником пострадало 123 человека, из них более 70 скончались. На фоне этих событий Аман Тулеев потребовал ужесточить контроль над алкогольной продукцией в Кузбассе.