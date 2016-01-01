В администрации Новокузнецкого района рассказали, кто будет вместо Манузина

В конце декабря 2016 года стало известно об отставке главы Новокузнецкого муниципального района Евгения Манузина. Его отстранили на время, пока идёт расследование.
Напомним, следователи подозревают чиновника в превышении должностных полномочий.
Как рассказали городской электронной газете novokuznetsk.su в пресс-службе администрации Новокузнецкого района, никаких новых назначений не будет.
«Евгения Манузина отстранили от должности временно. Поэтому никаких новых назначений или выборов не будет. Сейчас исполняющим обязанности главы района стал первый заместитель главы района Андрей Шарнин», - уточнили в ведомстве.