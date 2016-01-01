В администрации Новокузнецкого района рассказали, кто будет вместо Манузина

В конце декабря 2016 года стало известно об отставке главы Новокузнецкого муниципального района Евгения Манузина. Его отстранили на время, пока идёт расследование.

Напомним, следователи подозревают чиновника в превышении должностных полномочий.

Как рассказали городской электронной газете novokuznetsk.su в пресс-службе администрации Новокузнецкого района, никаких новых назначений не будет.