Что происходило на новогодних каникулах в Новокузнецке

Редакция novokuznetsk.su подготовила подборку самых интересных материалов за новогодние каникулы.

Новокузнечанка пожаловалась, что у неё украли Новый год. И сделал это не Гринч из известного фильма, а руководители телеканалов. С ней согласились и наши читатели, а некоторые наоборот сказали, мол, сама виновата, нечего телевизор смотреть в новогоднюю ночь.

Погода в очередной раз стала одной из обсуждаемых тем в Новокузнецке. Администрация города то и дело рапортовала об очистке дорог, сотрудники ГИБДД просили излишне "не гонять" при таких условиях, жители жаловались на ужасное состояние дворов, а снег и сосульки то и дело падали с крыш. К сожалению, не обошлось без несчастных случаев. Так 5 января в Куйбышевском районе с крыши упал сотрудник управляющей компании. А 6 января крыша поликлиники не выдержала натиска снежной массы и проломилась.

А ещё горожане опасаются, что в Новокузнецке может рухнуть здание школы.

Немного федеральных событий. В феврале жителям придут квитанции ЖКХ с новой жилищной услугой - общедомовые нужды. Что это и сколько мы будем за это платить - рассказываем тут.

Продолжают мучить непонятными услугами и сотовые операторы, так "Мегафон" решил брать деньги за молчание.