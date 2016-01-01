В ряде регионов России взносы на капремонт выросли

В ряде регионов увеличился размер взноса на капремонт с 1 января. Больше платить будут жители Амурской области (рост с 6,5 руб. до 7,9 руб. за кв. м. для собственников квартир в многоэтажках) и Приморского края (с 6,57 руб. до 7,10 руб.). А также в Архангельской (6,66 руб. -7,16 руб.), Оренбургской (с 4,62 руб. до 7,42 руб.) и Астраханской областях (от 3,6 рубля до 8 рублей), сообщает Интерфакс.

Повышение тарифов – мера вынужденная, и связана с ростом цен на стройматериалы и общей инфляцией.

Напомним, в Кузбассе повышение тарифов на ЖКХ произойдёт в июле этого года. Для большинства россиян стоимость услуг вырастет на 4 %, а для кузбассовцев сразу на 5,9%.