Учёные предупреждают: Смартфоны опасны для детского здоровья

Как предупреждают корейские учёные, смартфоны наносят вред детскому организму. Проведя масштабные исследования, они доказали, что из-за длительного использования гаджета у ребёнка развивается сидром «сухого глаза».

«Если ребёнок от 7 до 12 лет смотрит в смартфон чаще, чем 3 часа в день, то у него выше риск развития синдрома сухого глаза, из-за которого слеза начинает вырабатываться в гораздо меньшем объеме или даже изменить свой состав», - передаёт слова учёных научный журнал BMC Ophthalmology.

Исследователи отмечают, если ребёнок перестаёт увлекаться играми и меньше времени проводит со смартфоном в руках, то патология исчезает.

Напомним, ранее Городская электронная газета novokuznetsk.su рассказала о животных, способных лечить.