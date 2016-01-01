В Кузбассе произошло ДТП: погибли дети

Смертельное ДТП произошло накануне днём в Юргинском районе. На 179 км автодороги "Новосибирск-Иркутск" водитель "Лада-2114" ехал из Кемерово в сторону Новосибирска. По невыясненным причинам, он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Freightliner.

«В результате аварии погиб сам водитель и две девочки 4 и 7 лет. Также в больницу доставлены ещё два пассажира легкового автомобиля - женщина 34 лет и шестилетний мальчик», - сообщает ВашГород.ру.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя, выбравшего небезопасную скорость. Также аварию могла спровоцировать дорога, которая не была очищена должным способом.