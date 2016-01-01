Полиция прокомментировала информацию о продаже суррогатного алкоголя в Новокузнецке

Сегодня novokuznetsk.su рассказал о точке, продающей алкоголь без лицензии в Орджоникидзевском районе города. Со слов местного жителя, торговля там ведётся около пяти лет, а полиция не реагирует на сообщения о незаконной деятельности.
Как рассказали нам в пресс-службе УМВД России по Новокузнецку, данные адреса известны сотрудникам полиции.
"По указанным адресам неоднократно проводились проверочные и оперативно-разыскные мероприятия. Противоправная деятельность торговцев пресекалась, они привлекались к ответственности.
Как установили полицейские, по улице Кассиора суррогат продавали мать и дочь. Только в 2016 году они привлекались к административной ответственности шесть раз, в результате каждой проверки у них изымалась спиртосодержащая жидкость. Кроме того, по собранным полицейскими материалам следственными органами СУ СК РФ по Кемеровской области в отношении женщин было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности». По решению суда, они оштрафованы на 10 тысяч рублей каждая, также им назначено по 100 часов обязательных работ.
На улице Горностроительной суррогат продавала 38-летняя женщина. По результатам полицейских проверок в 2016 году она привлекалась к административной ответственности семь раз. В отношении нее также было возбуждено уголовное дело. Судом ей назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей и 100 часов обязательных работ.
В настоящее время данные адреса находятся на контроле. Торговля спиртом там не осуществляется", - говорится в сообщении ведомства.