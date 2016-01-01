Полиция прокомментировала информацию о продаже суррогатного алкоголя в Новокузнецке

Сегодня novokuznetsk.su рассказал о точке, продающей алкоголь без лицензии в Орджоникидзевском районе города. Со слов местного жителя, торговля там ведётся около пяти лет, а полиция не реагирует на сообщения о незаконной деятельности.

Как рассказали нам в пресс-службе УМВД России по Новокузнецку, данные адреса известны сотрудникам полиции.