Кемеровская таможня оштрафовала компании на 3 миллиона рублей

За прошлый год работники таможни вместе с налоговыми органами провели 8 проверок, в результате которых были оштрафованы кузбасские компании на 3 млн 56 тысяч рублей.

Как отметили в пресс-службе Кемеровской таможни, подобные проверки помогают выявлять не только ввозимый запрещённый товар, но и фирмы-однодневки.