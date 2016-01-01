Кемеровская таможня оштрафовала компании на 3 миллиона рублей

За прошлый год работники таможни вместе с налоговыми органами провели 8 проверок, в результате которых были оштрафованы кузбасские компании на 3 млн 56 тысяч рублей.
Как отметили в пресс-службе Кемеровской таможни, подобные проверки помогают выявлять не только ввозимый запрещённый товар, но и фирмы-однодневки.
«Таможня имеет право на проверку соответствия документам ввозимого или вывозимого товара. Например, по договору вывозят медицинское оборудование, а на самом деле – валюту. Если после проверки выясняется, что этого оборудования не было, то тогда возбуждается дело об административном нарушении», - уточнили в ведомстве.
Впрошлом году были проведены 6 рабочих встреч и 4 контрольных мероприятия, по результатам которых принято 1 решение о корректировке таможенной стоимости, возбуждено 3 дела об административном правонарушении, доначислено таможенных платежей и штрафов в сумме 10,17 тыс. руб., налоговым органом отказано в возмещении НДС в сумме 1 млн. 388 тыс. руб.