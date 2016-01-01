На уход за цветниками, деревьями и памятниками в Новокузнецке в 2017 году потратят более 50 млн рублей

На сайте Госзакупок размещена информация о конкурсе на "Выполнение работ по текущему содержанию и обслуживанию объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа в 2017 году". Эти работы оценены в 61 млн рублей. Конкурс провело муниципальное предприятие "Дороги Новокузнецка", которое в свою очередь выиграло ранее конкурс на 361 млн рублей, которые теперь распределяются между субподрядчиками.

В техническом задании описываются работы по валке сухостойных деревьев, обрезке сухих сучьев, омолаживанию деревьев лиственных пород, обрезке поросли деревьев, уборке и вывозе листвы с газонов, выкашиванию газонов, уборка мусора и многое другое.

В техническом задании подробно описаны все растения, которые должны появиться на клумбах Новокузнецка, в том числе и петунии.

Петуния. Стебли: прямостоячие, стелющиеся густоветвистые. Стебли образуют побеги второго и третьего порядков; диапазон высоты стебля 20-30 см. Побеги округлые; зелёные; опушённые простыми и железистыми волосками. Листья сидячие; опушённые. Цветки одиночные; могут обладать неприятным запахом; простые или махровые; на коротких цветоножках; отходящих от пазух листьев. Цветок актиноморфный; с двойным околоцветником; состоящим из чашечки и венчика. Чашечка пяти-раздельная из пяти чашелистиков; сросшихся у основания. Чашелистики широкие; зелёные; густоопушённые. Венчик спайнолепестный; воронкообразный; из пяти лепестков звездчатой или правильной формы. Тычинок 5; которые до половины срослись с трубкой. Пыльники парные; удлинённые; тычиночные. Завязь верхняя; одногнёздная. Рыльце воронкообразное; бугристое; края ровные. Плод петунии - двухстворчатая коробочка; растрескивающаяся при созревании семян.

Мы так подробно остановились на этом растении потому, что именно оно стало камнем предкновения для двух из трёх компаний, пожелавших стать победителями конкурса.

Победителем в итоге стало ООО "Вектор", зарегистрированное буквально за несколько недель до объявления конкурса и базирующееся по адресу Промстроевская, 54. Генеральным директором компании, по данным ЕГРЮЛ, является некто Ольга Янцен.

Как пояснила novokuznetsk.su представитель УДКХ и Б Оксана Ишимцева, контракт по итогам торгов заключен на 52 млн рублей. В 2016 году стоимость аналогичного контракта составила 68 млн рублей. Таким образом, городу удалось значительно снизить траты на эту статью расходов.