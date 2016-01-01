Россияне просят гендиректора Первого канала прекратить «пытать» людей новогодним шоу

На сайте инициатив появилась петиция, обращённая к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Автор письма просит прекратить «пытку» новогодним шоу и сделать праздничное представление к 2018 году на основе мнения телезрителей.

«Первый канал! Мне кажется, что Вам нужно провести срочную работу над ошибками. То, что происходило в Вашем новогоднем эфире это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир Первого канала? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов», - пишет автор открытого письма.

Многие россияне поддержали эту просьбу – петицию подписали более 47 570 человек.

«Не смотрела ТВ, но так как включали телевизор в ожидании Путина, часть ужаса была замечена», - пишет москвичка.

«Уже несколько лет не могу смотреть дольше 10-15 минут. Уровень интеллекта и юмора на канале просто опустили ниже некуда», - согласен с ней Владимир.

Напомним, на праздниках в редакцию Городской электронной газеты novokuznetsk.su пришло письмо от возмущённой горожанки. Она обвинила федеральные каналы в том, что они украли у россиян «чудо Нового года».