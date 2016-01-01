Россияне стали больше зарабатывать, но жить хуже

Эксперты выяснили, что за 2016 год зарплаты сотрудников организаций в среднем выросли на 7,7%.

На 10% доходы увеличились у сотрудников производств изделий из кожи, работников рыбных хозяйств, химической промышленности и у финансистов.

Но, несмотря на положительную динамику, уровень жизни по-прежнему снижается, поэтому россияне стали тратить деньги рациональнее, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстат.

«Зарплаты у управленцев и страховщиков оказались на 15% выше среднего по стране, а доходы педагогов составили всего 76% к общероссийскому среднемесячному уровню», - отмечают эксперты.

Как сообщают сотрудники Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, россияне стали в разы меньше тратить денег на образование и медицину.

Напомним, ранее мы рассказали о выводах директора Института проблем глобализации, доктора экономических наук Михаила Делягина. Он считает, что нынешняя экономическая ситуация приводит к увеличению разрыва между богатыми и бедными.