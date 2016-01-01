Горожане озабочены реконструкцией главного проспекта Новокузнецка

Предстоящая реконструкция главного проспекта Новокузнецка не может оставить равнодушными многих горожан. В интернете развернулась бурная дискуссия, каждый высказывает своё мнение и предложения, как будет выглядеть проспект Металлургов.

Например, Оксана Ишимцева выделяет главные дорожные проблемы и предлагает выровнять дорожное полотно на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кутузова.

«Также необходимо решить проблему остановок около Драмтеатра и рядом с Главпочтамтом путём переноса остановочных павильонов. На перекрёстке Металлургов - Орджоникидзе и на Металлургов – Пионерский нужно сделать реконструкции светофорных объектов. На последнем перекрёстке нет секций для пешеходов. Многие горожане путаются, а при переходе через Пионерский вообще считают, что им всегда «зелёный свет», - добавляет Ишимцева.

Некоторые горожане предлагают решить проблему с пешеходными переходами кардинально.

«А если все пешеходные переходы на Металлургов сделать подземными?! Как на Горсовете и Стадионе. Либо на крупных перекрестках нанести крестообразную зебру, плюс увеличенная пешеходная пауза светофорах», - предлагает новокузнечанин Владимир.

«Не совмещать пешеходные светофоры с проездом транспорта (повороты налево/направо), в часы пик повернуть могут только 1-2 авто, остальные с нарушением (или не пропуская пешеходов или с проездом на красный). Отдельное время для пешеходов лучше. И это относится не только к Металлургов. Циолковского-Кутузова, как пример», - считает Денис.

Свой взгляд на реконструкцию главного проспекта города имеет и доцент исторического факультета НФИ КемГУ Андрей Полухин. Он предлагает большее внимание уделить пешеходам и тем горожанам, которые живут в домах, расположенных вдоль проспекта. Также он уверен, что нельзя уменьшать тротуары и сокращать количество зелёных насаждений.

«Считаю, что для проспекта Металлургов максимальная скорость (с учётом превышения) не должна быть выше 30–40 км в час. Эти же нормы распространить на весь сталинский центр Новокузнецка. Для улицы Кирова установить потолок 50, то есть на въезде должен висеть знак 30. Только тогда можно будет комфортно ходить по широким её прогулочным зонам. Мы должны вернуть эту улицу людям», - уверен Андрей Полухин.

Ещё он призывает оставить трамвай и по старым чертежам восстановить светильники и скамейки.

«Безусловно, трамвай должен остаться на проспекте. Он помешает только любителям погонять и пошуметь на авто. Трамвай на Металлургов давно стал символом города, частью его культуры, архетипом. Без него промышленный город и не город», - считает доцент.

Напомним, Аман Тулеев заявил, что трамвай на проспекте Металлургов будет ликвидирован к 1 сентября.