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Новость от 9 Января 2017

В Кузбасс вернутся тридцатиградусные морозы

В ближайшие дни на территории Кемеровской области похолодает. Уже сегодня ночью в некоторых районах воздух остынет до -33С.

 При этом установится ветряная и снежная погода. 12 числа порывы ветра достигнут 21 м/с.

novokuznetsk.su

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