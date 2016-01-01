В Кузбасс вернутся тридцатиградусные морозы

В ближайшие дни на территории Кемеровской области похолодает. Уже сегодня ночью в некоторых районах воздух остынет до -33С.
При этом установится ветряная и снежная погода. 12 числа порывы ветра достигнут 21 м/с.
В ближайшие дни на территории Кемеровской области похолодает. Уже сегодня ночью в некоторых районах воздух остынет до -33С.
При этом установится ветряная и снежная погода. 12 числа порывы ветра достигнут 21 м/с.
novokuznetsk.su
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